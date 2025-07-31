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大統益上半年獲利年減11% 每股賺3.93元

中央社／ 台北31日電
大統益董事長羅智先。聯合報系資料照
大統益董事長羅智先。聯合報系資料照

國內最大黃豆加工製造廠大統益上半年營收新台幣105.01億元，歸屬母公司業主淨利6.28億元，年減11.01%，每股純益3.93元；大統益向中央社記者表示，量和去年同期差異不大，獲利減少，是反映匯率及原物料價格變動，產品售價小幅下調。

大統益長期專注於國內大宗物資市場經營，並聚焦於大豆相關產品以及各種植物油如棕櫚油、芥花油、葵花油生產與販售，也是國內18公升裝桶裝沙拉油的最大供應商，品牌有「美食家」及「生力」等。大統益主要股東為統一企業，董事長由@@@統一集團董事長羅智先@@@擔任。

羅智先在大統益今年年報中指出，大統益屬大宗物資與內需產業，所用原料皆從國外進口，因此確保原料穩定到貨，需掌握原料採購與美元兌換時機，尤其在行情劇烈波動時、控管原料與美元曝險部位，皆為必須做好的重點工作。

另外，他表示，供需決定價格，也是大宗物資行業獲利與否的關鍵。近來因極端氣候與地緣政治干擾讓供應端存在不少變數，天氣變化也影響產量等，都考驗應變能力。將持續緊盯產地和船舶動態，以讓各項產品供應能穩定進行。

董事長 羅智先 新台幣 統一集團 每股純益

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