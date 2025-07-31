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對等關稅最後倒數！白宮：這些國家稅率 今午夜（台灣時間1日中午）前公布

燁輝 8月內銷價調升

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

主力單軋廠燁輝（2023）昨（31）日開出8月盤價，鍍鋅、烤漆內銷每公噸漲500元，外銷平盤，預告鋼市穩中趨堅，後市不悲觀。

燁輝表示，隨著美國陸續公布各國關稅稅率，全球經濟政策逐步明朗，市場觀望 氣氛趨緩，整體景氣逐步走出谷底，鋼市亦逐漸回溫。

台灣內需穩健，台灣6月外銷訂單金額達579億美元、年增24.6%，超越經濟部預估的530~550億美元 ，更是連三個月超出預期，顯示整體景氣回溫。

鋼鐵供需方面，川普以「美國優先」為前提，透過關稅政策推動全球供應鏈重組，然各國關稅稅率逐一公布後，市場觀望氣氛趨緩，加上中國 一系列利多刺激政策推動與基建展開，尤其雅江水利工程修建，全球景氣動能逐步加溫。

世界鋼鐵協會發布6月全球粗鋼產量為1.5億公噸、年減5.8%，中國大陸粗鋼產量年減9.2%，顯示去產能政策落實，有助鋼價穩定。大陸持續政策面支持民間企業投資、人民銀行釋放人民幣6018億元，進一步刺激內需與終端消費，並提振鋼需。

原物料行情與市場面，燁輝強調鐵礦砂從每公噸92.75美元低點一路向上攀升，達 102.6美元、漲幅9.97%，國產煤礦價格漲勢更趨明顯，漲幅達24%，煤鐵原料價格大漲快速拉升鋼價，加上對供給端嚴格限產，如唐山限產30%，主力鋼廠要求於去年產量基礎減去10%~30%鋼產，約600萬公噸，同時於市場推動「反內捲」方針，確保景氣活絡。

景氣 燁輝 關稅

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