大統益第2季EPS 2元 專注本業

受到原物料第2季變動較大影響，大統益（1232）昨（31）日公布第2季財報，單季稅後純益為3.2億元，年減23.8%，每股純益（EPS）為2元；上半年累計稅後純益6.2億元，年減11.4%，EPS為3.93元。

大統益長期專注於國內大宗物資市場經營，並聚焦於具備競爭優勢的大豆相關產品（大豆粉、全脂豆粉、大豆油、精選大豆、大豆卵磷脂、非基改大豆）及各種植物油（棕櫚油、芥花油、葵花油）之生產與販售，多項主力產品市占率居市場之冠，期許成為亞洲區最具競爭力的大豆加工廠及植物油生產廠商之一。

對於未來營運展望，大統益也指出，持續由核心事業出發，專注本業發展，強化競爭優勢，疫情結束國際情勢變化帶來的影響仍時刻挑戰企業，大統益除須面對台幣匯率與原料價格波動，也須應對地緣政治或極端氣候所造成的供給面衝擊；努力在產銷之間的協調作業、匯兌風險的操作管理、以及原料採購方面進行必要的調整與應對，在整體競爭力充分發揮之下，克服種種困難，維持穩定獲利表現。

面臨關稅、匯率問題挑戰，大統益表示，已習於面對進口品在本國市場的競爭。在低關稅環境之下，公司存活與否關鍵還是在於自身競爭力。唯有強化國產大豆油、大豆粉的競爭力，才能阻擋進口油粉入侵，確保國產品的市場地位。糧食或民生工業的特性，即是不管景氣好壞，需求仍必然存在。