和大攻機器人零件 傳喜訊

和大集團（1536）進軍機器人關鍵零組件領域再傳好消息，繼供應特斯拉人形機器人關鍵零組件行星減速機之後，最近也接獲美國阿波羅人形機器人試樣單，預計年底陸續送樣進行測試。

近期市場傳出，特斯拉旗下Optimus人形機器人生產速度未如預期，目前僅生產數百台，跟執行長馬斯克公開訂下的今年至少生產5,000台目標相比，進度嚴重落後。不過，和大集團為特斯拉開發的行星減速機已開始出貨給特斯拉試樣，進度一切正常。

另外，和大最近也接獲美國阿波羅機器人試樣單，預計年底送樣，這家公司獲得Google投資，採用Google Deep Mind大腦，預計明年開始量產。和大行星減速機獲得試樣的機會，預期未來也可望打入阿波羅人形機人器供應鏈。

和大集團積極朝控股化轉型，和大董事長沈國榮日前宣布辭任董事長，轉任集團總裁，並訂8月15日生效。據了解，和大董事長將由擔任執行長的女兒沈千慈升任，相關人事案預訂8月7日召開董事會討論通過後定案。

展望集團營運，沈國榮指出，第2季受新台幣升值，導致匯損影響，上半年營運恐將出現虧損，但下半年新增兩家電動車大客戶（D公司與N公司），可望彌補上半年減少的業績，預期下半年營運將會優於上半年。

據了解，這兩家公司都是美系前三大電動車廠，和大下半年起開始出貨，預計明年放量，可望為營運挹注新成長動能。