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聚陽財報／第2季EPS 2.5元 單季匯損1億元、第4季營運展望回穩

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚陽（1477）31日公告半年報，受到台幣強勁升值衝擊，第2季營收76.89億元，年減0.06%，稅後純益6.16億元、年減28%，單季每股純益2.5元，下探近16季以來新低。累計上半年營收176.13億元，年增8.04%，稅後純益18.86億元，年減4.7%，每股純益7.65元。

聚陽指出，匯率因素對營運造成重大影響，台幣兌美元升值約12%，使第2季毛利率由去年同期的25.03%下滑至22.03%，減少3個百分點。同時，單季認列匯兌損失約1億元，連帶使業外虧損失來到1.23億元，拖累整體獲利表現。就上半年來看，毛利率25.28%，較去年同期下滑1個百分點。業外方面，上半年業外損失近8,600萬元，與去年同期相較，由正轉負。

展望後市，聚陽坦言，第3季仍是辛苦的一季。儘管8月起陸續與客戶協商報價調整以反映匯率變化，平均售價（ASP）可望有中個位數以上成長，但由於關稅協商時點落在第3季訂單形成期，公司為穩定客戶關係仍承擔部分關稅壓力。此外，第3季訂單多在4月開始談，時值美國總統川普宣布「對等關稅」政策、國際貿易環境高度不確定，對價格談判造成一定壓力。

儘管如此，聚陽仍預估第3季營收可望與第2季相當，主要受惠秋冬服飾單價較高，但與過往旺季表現相比，仍屬偏低水準。

所幸關稅與匯率可望於第4季逐步淡化。聚陽指出，目前訂單能見度已達第4季，隨著美國對各國的關稅政策陸續底定，訂單已開始回籠，生產基地中印尼、越南關稅皆低於原預期，兩大基地產能占比合計達八成，有助提升接單穩定性。預期隨著新報價全面反映最新匯率，第4季整體營運表現將較前季回升。

聚陽進一步指出，第4季回流訂單以美系品牌與通路為主，品項以外出服飾為大宗，居家類產品表現則相對疲弱。公司強調，雖今年營運受外在因素干擾，但隨著不確定因素淡化，全年營運仍朝穩健方向推進。

聚陽 關稅 營收 美國 川普 每股純益

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