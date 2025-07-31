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亞德客：匯率關稅影響小 集團業績估增逾10%

中央社／ 台北31日電

氣動元件廠亞德客-KY今天下午表示，匯率和關稅變數影響有限，今年氣動元件業績成長可優於產業平均表現，集團整體業績維持預期成長十位數低段區間百分比（約11%至13%）的目標。

亞德客-KY下午受邀外資舉辦線上法人說明會，展望今年產品主要應用，亞德客-KY集團副總經理曹永祥指出，電子設備和電池產業應用市場對氣動元件拉貨持續成長，車用對氣動元件需求持續增加。

市場人士評估，亞德客-KY今年在電子設備應用出貨可成長10%，車用設備出貨可成長雙位數百分比，今年電池相關應用成長幅度可超過10%。

談到匯率變數，曹永祥分析，亞德客-KY超過9成營收採用人民幣計價，儘管財報會以新台幣表現，但匯率變數影響小。

至於關稅變數影響，曹永祥分析，儘管美國和中國仍對關稅項目進行洽談、尚未底定，但從2018年起，中國就受到科技戰等因素影響，預期關稅變數對中國市場影響有限。

展望今年營運，曹永祥預估，今年亞德客-KY在氣動元件業績可成長10%，較整體氣動元件產業成長低個位數百分比、甚至持平表現為佳，產品價格持穩，日圓匯率影響有限，亞德客集團今年整體業績維持4月法說會預期成長十位數低段區間百分比（約11%至13%）的目標。

在線性滑軌營運，曹永祥指出，今年持續提升線性滑軌整體產能利用率，提高毛利率表現，預期今年線性滑軌業績目標人民幣6億元。

亞德客-KY下午也公布第2季自結財報，單季合併營收新台幣89.52億元，季增10.58%、較去年同期增加6%，創歷年單季新高，第2季毛利率46.01%，季增1.8個百分點、單季歸屬母公司業主獲利20.37億元，季增5%，創單季次高，第2季每股基本純益10.19元。

關稅 營收 新台幣 毛利率 日圓匯率

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