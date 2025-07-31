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食品類股為何墊底？統一除息出師不利 小金雞統一超獨走填息路

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
統一集團董事長羅智先。侯思蘋/攝影
統一集團董事長羅智先。侯思蘋/攝影

食品龍頭統一（1216）與旗下統一超（2912）31日同步邁入除息首日，但股價表現兩樣情，統一開平走低約1%、呈現貼息，而統一超開高穩漲約1%、穩步邁向填息路。

統一2024年合併營收6,576.37億元，年成長13.2%，受惠轉投資統一中控、統一超、統一實（9907）等表現穩健，EPS達3.64元，通過配息3元。今日除息首日，除息參考價79.7元，早盤股價開平為79.7元，但旋即翻黑，盤中一度下探至78.6元，呈現貼息走勢，也拖類食品類股表現墊底。現金股利預計9月5日發放。

然而統一營運仍穩步成長，2025年6月單月營收達557.3億元、年增1.3%；第2季營收1,695.7億元，年增4.5%；上半年累計營收達3,388.3億元、年增5.6%，單月、單季與上半年營收均創歷年同期新高。

而旗下統一超2024年配息9元，除息參考價253.5元，早盤股價開高在255.5元，盤中最高來到258元，穩步邁向填息路，並扮演百貨類股撐盤要角。現金股利將於9月3日發放。

統一超表示，台灣7-ELEVEN穩健展店並深化會員經營與商品創新，包含鮮食、咖啡、飲料、IP聯名商品與線上購物平台，並整合線上線下，提供更便捷多元的消費體驗。此外，轉投資事業如康是美（統一生活）、黑貓宅急便（統一速達）、台灣星巴克（悠旅生活）及統一藥品等表現亮眼，有效挹注營收動能。

統一董座羅智先日前坦言，今年是統一「最辛苦的一年」，受到匯率波動與原物料壓力夾擊，下半年營運恐更加嚴峻。但他強調，統一身為「全天候企業」，無論晴雨都具備高度韌性，「現在就是過一天看一天」，展現老牌企業穩健應變的底氣。

營收 除息 統一超 1216統一

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