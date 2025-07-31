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統一超除息首日好彩頭、盤中填息五成 法人看下半年內外皆美

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超董事長羅智先。嚴雅芳/攝影
統一超董事長羅智先。嚴雅芳/攝影

統一超（2912）31日進行除息交易，儘管盤面由電子股領漲，傳產類股普遍拉回，統一超逆勢上揚，盤中一度觸及258元，上漲4.5元，除息首日盤中即完成五成填息，表現穩健，為填息之路開出不錯紅盤。

統一超昨日公告財報，上半年合併營收達1,720.21億元，年增4.95%，創歷史同期新高；稅後純益為59.38億元，年減5.75%，每股稅後純益（EPS）為5.71元。統一超表示，去年第2季出售山東銀座認列處分利益，且因認列所得稅迴轉利益墊高基期，若排除這些一次性因素，上半年稅後淨利為成長。

法人指出，雖然統一超上半年獲利較去年同期略為下滑，但下半年可望迎頭趕上，全年獲利轉為成長。主要受惠於台灣7-ELEVEN內需消費穩健，關稅影響有限，加上各流通事業群持續展現穩健表現，海外事業方面，菲律賓7-ELEVEN營運也有望走出低潮，帶動整體獲利動能回升，預估菲律賓7-ELEVEN全年營收仍可維持高個位數年成長。

統一超其餘流通事業群表現亦穩健。法人表示，統一速達受惠於網購與跨境物流需求推升，全年營運維持平穩發展；康是美在客單價提升與持續展店帶動下，營收亦將持續升溫；台灣星巴克方面，儘管今年實施價格調漲，來客數未見明顯影響，推升每筆交易金額成長2%至3%，全年營收可望實現高個位數增長。

除息 營收 統一超

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