特力展店 踩油門

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

特力（2908）下半年展店腳步加快，旗下三大通路品牌擴點齊發。特力昨（30）日表示，「hoi!好好生活」將首度開出大型店型，於8月8日進駐桃園八德，為品牌歷來規模最大據點。

根據特力的規劃，年底前北部預計再開設第二間大型店，加上將在新北、台中陸續展店，總店數挑戰突破20家；此外，下半年HOLA與特力屋也將分別在百貨與社區型通路持續拓點。

特力看好風格家居需求持續成長，透過拓點與店型升級搶市，深化居家市場布局。其中，桃園八德店為hoi!第17間門市，亦是首度採大規模500坪展場設計的新型態據點，主打開放式情境展示，內部規劃十大風格專區，鎖定新成家與年輕換屋族群，強調沉浸式選物體驗。

特力表示，今年內還將再開設第二間大型店，除此之外，還預計於新北與台中等地區展店，年底hoi!總店數可望達20家以上。

特力 布局

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