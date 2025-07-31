燁聯、華新開出平高盤

經濟日報／ 記者林政鋒朱曼寧／高雄、台北報導

亞洲不銹鋼市場緩步升溫，不銹鋼上游廠燁聯（9957）、華新昨（30）日公告8月盤元產品牌價，各項產品同步開出平高盤。燁聯304續採議價模式，430平盤，316L附加價每公噸漲2,000元。

華新300系調漲每公噸2,000元，300系快削鋼附價調漲每公噸1,000元， 316附價調漲每公噸1,000元，200系及400系維持平盤。

此外，在燁聯調漲下，預期另一家上游廠唐榮將跟進。唐榮主管指出，接收到燁聯8月最新的價格策略，唐榮預定今日中午開盤，期待整體不銹鋼產業能正向發展。

華新指出，儘管台美關稅協商仍在進行中，亞洲主要鋼鐵出口國已相繼與美國達成協議，市場觀望氛圍逐漸消退，有助鋼材需求回溫。此外，關鍵不銹鋼原料如鎳、鉬價格同步走揚，加上新台幣匯率貶值，推升鋼廠整體生產成本，綜合考量市場與成本因素，8月盤元產品牌價調整。

法人分析，國際鎳價近期穩定在每公噸1.5萬美元盤旋，加上中國大陸西藏雅魯藏布江超級水利工程啟動，用鋼需求量只會多不會少。外界看好低迷已久的不銹鋼市場有望觸底反彈。

上市不銹鋼廠主管說，近來印尼青山對台灣不銹鋼廠熱軋報價硬挺，每公噸調漲35美元至40美元，且新台幣連續貶值，鋼廠購料成本升高，市場專家甚至認為，7月應該是不銹鋼價格最低月份，預言接下來行情有望回溫。

此外，中南部豪雨成災，重建工作緊鑼密鼓展開，對鋼鐵需求陸續釋出，上市企業主管透露，高雄工地已經長達一周找不到鐵材師傅，大家都跑到台南、嘉義工作，不論碳鋼或不銹鋼流通行情都出現回升。

燁聯 不銹鋼

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