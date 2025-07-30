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統一超財報／上半年獲利59.3億元 EPS 5.71元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一集團董事長羅智先。侯思蘋/攝影
統一集團董事長羅智先。侯思蘋/攝影

統一超（2912）30日公布第2季財報，第2季稅後純益為30.4億元，年減9％，每股稅後純益為2.92元；上半年稅後純益為59.3億元，年減5.7%，每股稅後純益為5.71元。

統一超表示，今年上半年營收為1720.2億元，年增4.9%，創歷史同期新高紀錄，主因轉投資事業包含菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、統一精工、悠旅生活(台灣星巴克)等均表現亮眼，有效挹注營收，整體營運呈現穩定成長態勢。

台灣7-ELEVEN持續發揮通路影響力，截至今年上半年店數共7,151家。統一超指出，上半年以創新、精業、整合三策略，積極滿足社會需求，藉由鮮食、CITY系列、飲料、零食等類別持續開發話題商品，同時結合集團活動與節令商機掌握，銷售穩健向上成長；更深耕商場經營，持續新增服務商場已達62座，創新生活體驗。

此外，台灣7-ELEVEN深化會員服務及提升點數應用，透過「會員」、「點數」、「支付」三策略，結合全台門市波段式推出集團活動、結合節令的會員滿額立折或加贈點數等優惠活動，並於4月全新推出「uniopen PRIMA會員訂閱制」，有效帶動上半年的會員交易金額創下歷史同期新高。

針對滿足消費者消暑需求，台灣7-ELEVEN飲料、冰品、啤酒等類別持續開發話題新品，為擴展手搖市場版圖，更以「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶Bar」品牌目前已達近300店，更開設首間街邊型旗艦店，帶動茶飲類別雙位數成長。

進入第3季超商傳統旺季，台灣7-ELEVEN持續展現韌性及應變力，以生活品牌為核心主軸，致力架構生活服務平台，歡慶集團全新生活商場DREAM PLAZA開幕規劃一系列優惠活動。另外，全台首間「LOFT SELECT複合店」登場，開發明星商品與創新便利服務，並藉由全台7,100家門市綿密的服務網絡、uniopen會員生態圈與串聯旗下線上購物平台，積極掌握旺季商機，整體營運穩健發展，架構安心、便利、多元的生活服務平台，滿足社會需求、再創新高里程碑。

平台 營收 財報 冰品 超商 零食 統一超 星巴克 康是美

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