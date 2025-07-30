統一超財報／上半年 EPS 略減為5.71元 去年業外一次性因素所致

統一超（2912）30日公告半年報，上半年合併營收達1,720.21億元，年增4.95%，創歷史同期新高；稅後純益為59.38億元，年減5.75%，每股稅後純益（EPS）為5.71元。統一超表示，去年第2季出售山東銀座認列處分利益，且因認列所得稅迴轉利益墊高基期，若排除這些一次性因素，上半年稅後淨利為成長。

以單季表現來看，第2季營收為873.8億元，年增5.48%；營業利益38.75億元，年增5.61%。不過，業外貢獻7.31億元，較去年同期下滑三成，使稅後純益來到30.42億元，年減9.3%，每股純益為2.92元。儘管業外因基期因素縮減，隨著進入夏季旺季，加上展店效益顯現，統一超第2季EPS仍創下近四季以來新高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續發揮通路影響力，2025年上半年以創新、精業、整合三策略，積極滿足市場需求，藉由鮮食、CITY系列、飲料、零食等類別持續開發話題商品，同時結合集團活動，像是高雄櫻花季、Love Mom集團活動及春節、清明、端午等節令商機掌握，銷售穩健向上成長；並深耕商場經營，持續新增服務商場已達62座，創新生活體驗。

在會員經濟方面，台灣7-ELEVEN在4月推出「uniopen PRIMA會員訂閱制」，提供會員專屬好康，有效帶動上半年的會員交易金額創下歷史同期新高，「uniopen PRIMA會員訂閱制」在7月已突破3萬訂閱里程碑；另，OPENPOINT APP上半年持續推出點數投籤抽藝人見面會、運動賽事、3C手機、航空哩程等，深受會員歡迎，上半年已有近30萬名會員參與，掌握生活體驗商機。

台灣7-ELEVEN鮮食持續扮演社會廚房的角色，其中，LADEARS自有甜點品牌迎來品牌首次周年慶，全台已有超過5000多家門市導入甜點專櫃販售，開發多款獨家新品及進口商品結構，打造全台最綿密的全日型療癒甜食補給站。另外，為擴展手搖市場版圖，統一超以「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶Bar」品牌目前已達近300店，更開設首間街邊型旗艦店，帶動茶飲類別雙位數成長。

展望後市，進入第3季超商傳統旺季，台灣7-ELEVEN全台首間「LOFT SELECT複合店」登場，並攜手三麗鷗推出高價值福袋組合，開發明星商品與創新便利服務，積極掌握旺季商機。