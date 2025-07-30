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台塑掛紅燈漲停領軍！南亞虧損照飆 塑膠股強勢稱王

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

川普口頭承諾給台灣「最佳稅率」，但要求比照日本加碼投資美國，台股30日軍心回穩，收復5日線。塑膠類股也不受南亞（1303）列注意股公布6月每股虧0.38元，虧損幅度較去年同期擴大利空，且三大法人29日聯手轉賣超14,493張等消息影響，繼續由台塑（1301）放量攻上漲停領軍，帶隊台化（1326）、南亞、台塑化（6505）、華夏（1305）、台聚（1304）等齊漲逾半根漲停，類指飆升逾8%，扮演多方領頭羊。

南亞近3日股價漲16.90%、近5日漲24.16%，遭證交所列入注意股，29日公告自結6月財務數字，單月稅前虧損31.51億元、稅後虧損30.32億元，每股淨損0.38元，虧損幅度較去年同期擴大。

惟虧損公告沒澆熄多頭熱情，南亞30日股價開高後仍一路上攻，目前暫高見39.2元，改寫2024年12月中旬來波段高位，成交量同步放大，盤中已超過20萬大張，登上台股人氣王寶座以外、成交值也同步擠進前三名。

從財報來看，南亞第2季單季稅後虧損41.18億元，與第1季相較由盈轉虧，主要受到轉投資台塑石化獲利下滑，以及新台幣急升造成匯兌損失所致；累計上半年稅後虧損36.65億元。

惟法人分析，南亞電子材料事業明顯增溫，其他部門亦已脫離谷底，下檔風險有限，預期2026年電子材料動能將較今年顯著成長，明年整體業績可望虧轉盈。

觀察籌碼變化，雖然南亞29日遭三大法人單日轉賣14,493張，其中外資大砍17,539張，但投信逆勢加碼4,499張，自營商則賣超1,453張。不過7月至29日止，法人仍累積買超27,841張，其中自營商買超最多、達16,605張，外資買超1,572張、投信買超9,664張。

南亞 台塑化

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