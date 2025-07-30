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雲嘉國家級警報響！雨彈升級3縣市大豪雨 持續淹水警戒

雄獅旗下豐趣 增資1.8億

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

旅行社龍頭雄獅（2731）旗下電子票券平台商豐趣科技，昨（29）日宣布完成1.8億元增資，原股東雄獅旅行社、Klook加碼支持，持續拓展國際通路、升級技術系統、AI應用三軸搶攻亞洲旅遊市場。

全台最大目的地旅遊電子票券平台系統商「豐趣科技」近日完成增資。雄獅表示，豐趣科技2024年營收達6.8億元，隨著增資後營運實力擴大，預計未來三年內實現營收翻倍成長目標；本輪增資由中華開發旗下新越開發基金領投，加上益鼎創投、ITIＣ創新公司的台日基金等策略投資人參與，原股東雄獅旅行社、Klook持續加碼支持。

雖然面對全球景氣不確定與資本市場信心變動的環境下，豐趣科技宣布成功完成1.8億元增資，代表公司營運長期還是深獲市場肯定。

豐趣資金未來將用於加速國際市場拓展、技術系統升級，與AI應用導入，推進成為亞洲領先的目的地旅遊資源管理平台，與數位轉型最佳科技夥伴。

成立於2015年、由工業技術研究院育成並獲雄獅旅行社投資的豐趣科技，專注於「票務、體驗、通路、數據」一體化的電子票券平台與目的地旅遊資源管理系統。

目前掌握國內電子旅遊套票約80%市占率，合作夥伴超過1,000家並串聯超過60個國內外銷售通路。

近年來豐趣科技全力發展海外事業版圖，將臺灣經驗輸出至沖繩，推出City Pass與巴士電子票券服務整合之商業化驗證，獲得市場高度認可。

增資 雄獅 平台

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