南亞6月每股虧0.38元

南亞（1303）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（29）日公告自結6月財務數字，單月稅前虧損31.51億元、稅後虧損30.32億元，每股淨損0.38元，虧損幅度較去年同期擴大。

根據南亞先前的自結數據，第2季單季稅後虧損41.18億元，與上季比也是由盈轉虧，累計上半年稅後虧損36.65億元。南亞第2季虧損主因包括台塑石化等轉投資收益較上季不利， 且新台幣兌美元匯率急速升值， 產生高額匯兌損失。

但是公司強調，第2季本業營業利益仍有13.1 億元，較上季明顯好轉，主因AI產業擴大投資，相關材料需求持續成長，使電路板等電子材料產品利潤提高；再加上關稅暫緩期內急單貢獻，帶動各產品銷售量及獲利增加。

化工事業方面，南亞因台灣的乙二醇（EG）廠及德州廠全產、BPA 4廠定檢結束，產銷量提升，2EH則因同業定檢，供給縮減，價格略揚，預計化工產品7月可望呈現月增，第3季可望季增。

南亞聚酯事業方面，7月美國地區紡用粒及成衣用絲增加，然受關稅不確定性影響，需求成長有限，聚酯7月可望呈現月增，第3季營收看法為季持平；另塑膠加工營運穩健提升，7月可望呈現月增，第3季可望季增。

法人認為，南亞電子材料事業明顯增溫，其他部門谷底已過，下檔風險有限，公司整體營運可望轉佳，2026年電子材料較今年將持續明顯增溫，預估明年業績可望虧轉盈。

法人指出，南亞搶搭AI熱潮效應，手握AI市場當紅的PCB、銅箔基板（CCL）所需關鍵原料，涵蓋銅箔／基板、玻纖布、環氧樹脂等，都是相關原料全球前三大供應商。隨AI熱潮推升PCB、CCL供給告急、報價漲聲不斷，全球大搶料，南亞成為市場當紅炸子雞。

業界看好南亞掌握PCB、CCL所需關鍵原料優勢，將扮演台塑集團大翻身衝鋒第一棒，助攻集團邁向新藍海。據了解，南亞營收比重以電子材料為大宗，占比逾四成，若加上環氧樹脂，相關產品比重可能超過五成。

另南亞董事長吳嘉昭已於今年股東會宣示，將投資逾200億元，鎖定電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品，以及健康應用醫材等三大產業發展轉型。業內認為，南亞大投資就是看準了這波AI熱效應。

南亞說明，發展高階電子材料的項目，從玻纖絲到樹脂、銅箔、基板、電路板，發展上下游超低介電、超低損耗等產品，應用在5G／6G通訊與AI伺服器等，並將開發一系列電子級化學品與半導體用材料。