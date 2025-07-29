信義財報／上半年虧損3,184萬、EPS -0.04元 受陸房市與匯損衝擊所致

信義（9940）29日發布財報，累計上半年營收45.05億元，稅後虧損3,184.2萬元，每股稅後損益0.04元。

信義房屋表示，第2季虧損主要受到大陸「山水嘉庭」案提列未實現存貨跌價損失及台幣升值產生的未實現匯兌損失而影響獲利，惟仲介事業獲利而抵銷上述影響。信義房屋及其子公司如信義全球資產、大陸及日本信義皆呈現營業利益，特別是日本信義營收較去年同期成長逾一成。

信義房屋表示，因應大陸房市走弱，為了加速存貨去化與資金回收，「山水嘉庭」案於6月中旬重新調整對外銷售價格後，賞屋來人量明顯提升並已有成交，逐漸展現調整成效。

國內方面，信義房屋表示，受到第七波信用管制政策與全球總經不確定的影響，房市仍處觀望，但信義仲介憑藉科技工具與全直營優勢維持獲利，代銷事業則透過綠色代銷策略控管成本及精準選案，也是獲利經營。

展望下半年，信義房屋認為，房市已落底，後續在國際政經因素明朗後，不確定因素消除並可望帶動市場信心回升，信義房屋將精進優質的專業服務，積極探索客戶的需求、具體梳理客戶的想望，協助更多家庭完成家業夢想，同時成就客戶、同仁與股東的三張笑臉。