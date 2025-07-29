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美法院通過 GCEH 重整！中鼎196億元帳款回收露曙光 股價觸漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

中鼎（9933）美國子公司踩雷196億元應收帳款風險案傳出正面進展。美國業主母公司GCEH聲請的重整計畫近日獲法院批准，並與原聲請內容相去不遠。隨著BKRF工廠正式投產、產品順利銷售，市場對潛在呆帳的疑慮獲得緩解。利多激勵下，中鼎29日早盤股價跳空開在31.05元，盤中雖未能鎖住，但成交量迅速放大，近午已逼突破2萬張。

根據中鼎說明，BKRF工廠目前每日可產製8,500至9,000桶再生柴油，產品已進入市場銷售階段。若相關行政流程順利、各方完成合約條款確認，重整計畫預計將於2025年8月中旬正式生效。屆時，中鼎美國將依規定公告相關細節。

截至目前，中鼎對BKRF專案的應收帳款累計達196.04億元，約占中鼎合併總資產的15.7%，先前已依美國法規設立擔保權（Mechanic’s Lien）。今年第1季，中鼎針對該案提列預期信用減損損失約31億元，並認列5億元所得稅利益，淨影響數為26億元。

法人指出，BKRF工廠順利投產並開始銷售，顯示重整進程穩健，有助提升帳款回收機率。中鼎也已委託專業鑑價公司重新評估應收帳款之可回收金額，未來將依據最新結果決定是否需進一步提列損失。

中鼎 美國 所得稅

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