快訊

TPBL／林書緯獲FIBA本土身分認定 朝為中華隊效力邁進

吃飯目睹員工被搧巴掌！她留負評揭真相卻被刪 網教一招保住評論

快斷了！廬山鋼便橋引道岌岌可危 驚悚空拍曝光居民憂心

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅太磨人！大成鋼人氣火熱 舉「美國製造」盾牌領鋼鐵軍團抗空

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

川普政府宣布第二波關稅行動正式啟動，但新一波關稅函仍未見台灣，台股市場信心與耐心都備受考驗，29日盤中一度急殺逾300點，回防2萬3千大關。鋼鐵軍團主副將中鋼（2002）、中鴻（2014）也相繼中箭落馬，惟大成鋼（2027）高舉「美國製造」盾牌，衝出逾11萬張大量、股價逆勢強攻逾5%，引領燁興（2007）、允強（2034）、長榮鋼（2211）、東和鋼鐵（2006）等鋼鐵二軍連袂抗空，表現相對強勢。

大成鋼具備高度美國營運比重，為全美最大不鏽鋼通路商，因應川普政府強化貿易保護政策，美國預計將鋼鐵及鋁製品進口關稅由現行25%倍增至50%，市場預期該政策將明顯有利美國在地生產商，亦即大成鋼等布局美國多年的台廠。

雖然大成鋼28日遭三大法人合計調節16,814張，但29日早盤股價無懼賣壓逆勢開高，盤中成交量輕鬆突破11萬大張、衝上台股人氣第二名，股價漲逾半根停板，強勢攻上40.25元、叩關40大關，成為盤面抗空要角。法人指出，大成鋼在美國市占率逾六成，美國營收比重高達九成，受惠關稅政策轉嫁效應與在地化優勢，具備提升市占與擴大訂單的雙重契機，後市動能可期。

法人指出，台灣雖暫未納入第二波關稅清單，但在全球貿易格局快速演變之下，市場情緒呈現「期待又怕受傷害」的觀望態度。在不確定性升溫下，資金轉向尋求具防禦特性的標的，帶動包括金融、科技與多元綜合族群中的「關稅避風港概念股」成為盤面新亮點，短線內吸引法人與資金青睞。

美國 關稅 大成鋼

延伸閱讀

緬甸稀土兵家必爭 傳川普考慮多項方案抗中國壟斷

5000億變6000億！川普筆跡曝光惹議 網笑翻：開低讓他加碼

「有無可能川普不敢公布台灣關稅」？遭群嗆：青鳥起床亂幻想

美國關稅將開徵 巴西總統魯拉籲川普以對話解決分歧

相關新聞

佳龍攻航太 業績喊衝

貴金屬材料與資源循環業者佳龍（9955）深化高科技供應鏈布局再邁步，透過策略合作，跨足航太零件高精密清洗，並已取得AS9...

晶碩2025年上半年EPS 10.29元 力守毛利率

晶碩（6491）昨（28）日公告半年報，上半年營收32.2億元，年減4.26%，稅後純益8.03億元，年減18.5%，每...

台鹽第2季EPS 0.43元 匯損拖累

台鹽（1737）昨（28）日公告第2季財報，單季稅後純益為0.87億元，年減12.1%，每股純益0.43元；累計上半年獲...

雷虎6月單月EPS 賺贏2024年一年

無人機需求熱轉，雷虎單月賺贏全年。雷虎科技（8033）昨（28）日公告6月自結數，6月單月稅後純益0.78億元、年增16...

中華車MG進擊 8月推新車款

中華車（2204）旗下MG品牌，將發表國產七人座新車款G50 plus，該車款近期已取得車輛審驗合格證，並且符合相關新制...

豐興鋼筋強漲 行情向上

國際上游原料持續走高，成本推升效應下，直接帶動鋼筋行情走進上坡道路，豐興（2015）昨（28）日鋼筋新價每公噸強漲300...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。