川普關稅太磨人！大成鋼人氣火熱 舉「美國製造」盾牌領鋼鐵軍團抗空

川普政府宣布第二波關稅行動正式啟動，但新一波關稅函仍未見台灣，台股市場信心與耐心都備受考驗，29日盤中一度急殺逾300點，回防2萬3千大關。鋼鐵軍團主副將中鋼（2002）、中鴻（2014）也相繼中箭落馬，惟大成鋼（2027）高舉「美國製造」盾牌，衝出逾11萬張大量、股價逆勢強攻逾5%，引領燁興（2007）、允強（2034）、長榮鋼（2211）、東和鋼鐵（2006）等鋼鐵二軍連袂抗空，表現相對強勢。

大成鋼具備高度美國營運比重，為全美最大不鏽鋼通路商，因應川普政府強化貿易保護政策，美國預計將鋼鐵及鋁製品進口關稅由現行25%倍增至50%，市場預期該政策將明顯有利美國在地生產商，亦即大成鋼等布局美國多年的台廠。

雖然大成鋼28日遭三大法人合計調節16,814張，但29日早盤股價無懼賣壓逆勢開高，盤中成交量輕鬆突破11萬大張、衝上台股人氣第二名，股價漲逾半根停板，強勢攻上40.25元、叩關40大關，成為盤面抗空要角。法人指出，大成鋼在美國市占率逾六成，美國營收比重高達九成，受惠關稅政策轉嫁效應與在地化優勢，具備提升市占與擴大訂單的雙重契機，後市動能可期。

法人指出，台灣雖暫未納入第二波關稅清單，但在全球貿易格局快速演變之下，市場情緒呈現「期待又怕受傷害」的觀望態度。在不確定性升溫下，資金轉向尋求具防禦特性的標的，帶動包括金融、科技與多元綜合族群中的「關稅避風港概念股」成為盤面新亮點，短線內吸引法人與資金青睞。