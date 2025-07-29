世界財報／上半年 EPS 2.42元、賺贏去年同期 將開線上法說會
世界（5347）公告114年1~6月營業收入236.48億元，年增14.26%；營業毛利68.77億元，稅前淨利50.56億元，本期淨利44.18億元，歸屬於母公司業主淨利44.56億元，基本每股盈餘2.42元，優於113年上半年的1.87元。
世界7月29日14:00將召開線上法人說明會，公布2025年第2季的財務結果以及對2025年第3季的營運展望。網址：http://www.zucast.com/webcast/czjjyyhN。
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