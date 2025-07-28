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23萬股東照過來！台中銀股利創26年高 決定這天除權息交易

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台中銀行總行大樓。台中銀行／提供
台中銀行總行大樓。台中銀行／提供

近23萬股東注意，台中銀（2812）28日董事會通過將於8月13日進行除權息交易，台中銀行去年盈餘分派每股配發1.12元股利，創下近26年新高，股利配發率拉高到74.6%，其中，現金股息為每股0.39元，股票股利為每股0.73元。

台中銀預計8月13日除權息交易，最後過戶日為8月14日，除權息基準日為8月19日，普通股現金股息發放日為9月17日，也就是這一天股息將會入帳至股東帳戶。

台中銀5月底股東會通過去年盈餘分派每股股利1.12元，以及股票股利盈餘轉增資約40億元。台中銀股利配發創近26年新高，主因2024年獲利亮眼，2024年財報全年稅後純益82.91億元，比2023年獲利大幅成長21.5%，首度站上80億元之上、再創歷史獲利新高，每股稅後純益（EPS）為1.5元，獲利成長推升股利水準同創新高，

台中銀隨著獲利與股利拉高，股價表現也同樣吸睛，自今年3月股價站上20元整數關卡後，雖然4月對等關稅衝擊股災使得台中銀股價又回跌至20元之下，但之後股價隨營運穩健而逐步回升，7月並來到今年高點22.9元，總市值已穩在1,000億元大關之上，是上市民營銀行中第二家市值破千億元的個股。

股利 台中銀行

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