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台鹽第2季EPS 0.43元 匯損拖累

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台鹽（1737）昨（28）日公告第2季財報，單季稅後純益為0.87億元，年減12.1%，每股純益0.43元；累計上半年獲利1.84億元，年減9.1%，每股純益0.92元。跨入下半年，該公司除有牙膏GMP工廠投產外，並擴大與其他通路商合作，力拚全年營運比去年成長。

台鹽指出，綜觀第2季營收表現，鹽品和保健品銷售均有所增長，至於包裝水則呈現平穩態勢。推升整體營收達8.57億元，相較去年同期的8.04億元，增加6.6%；不過，因新台幣兌美元升值，在持有美債部分認列匯損下，單季獲利0.87億元，年減12.1%，每股純益0.43元。

累計上半年稅後純益達1.84億元，相較去年同期的2.03億元，減少9.1%，每股純益0.92元。台鹽昨日下跌0.15元，收於32.75元。

展望下半年，台鹽正陸續啟動營運新布局，在生產方面，今年深耕在地打造產業升級，上個月剛正式啟用的國際級牙膏GMP工廠，將提升牙膏品質和產量挹注業績。

台鹽 每股純益

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