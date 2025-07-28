晶碩2025年上半年EPS 10.29元 力守毛利率
晶碩（6491）昨（28）日公告半年報，上半年營收32.2億元，年減4.26%，稅後純益8.03億元，年減18.5%，每股純益10.29元。
晶碩表示，半年報較去年衰退，主要受到第2季台幣升值影響，使營收承壓並壓縮毛利率表現，展望下半年，隨著市場進入旺季，稼動率可望提升至九成以上，毛利率將以守住50%大關為目標。
晶碩第2季營收16.26億元，年減0.73%，單季毛利率51%，較去年同期下滑七個百分點，創下近期新低，單季稅後純益3.13億元，年減34.1%，單季每股純益4.02元，創下17季以來新低。
在匯率逆風下，晶碩全年營收力求持穩，與去年持平，但公司坦言，今年毛利率壓力較大，下半年以守穩50%關卡為目標。
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