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中華車MG進擊 8月推新車款
中華車（2204）旗下MG品牌，將發表國產七人座新車款G50 plus，該車款近期已取得車輛審驗合格證，並且符合相關新制規範，是車輛國產新制上路後，接棒HS、ZS兩型車款上市的新車，將在8月20日正式發表。
中華車旗下的MG品牌在去年7月之後因為國產車自製率的規範，新車銷售受到影響，今年年初MG的HS與ZS的自製率陸續符合產發署所要求的自製率規範回到市場。自製率提高，但售價調漲相對有限，但台灣車市受到關稅調降議題影響，銷售並未回復去年之前的水準。
為了搶攻市場MG Taiwan6月與7月都祭出史上最強的購車方案，HS 1.5T旗艦版最低入手價86.5萬元起、ZS 1.5L旗艦版只要69.9萬元起。
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