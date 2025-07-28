豐興鋼筋強漲 行情向上

國際上游原料持續走高，成本推升效應下，直接帶動鋼筋行情走進上坡道路，豐興（2015）昨（28）日鋼筋新價每公噸強漲300元，為近二個月首見漲勢，海光、威致等上市電爐廠可望同樂，建築用鋼轉趨活絡。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料行情轉漲，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼最新報價每公噸上漲至308美元，美國貨櫃廢鋼持平為298美元，澳洲鐵礦砂由每公噸99.75美元漲至101.9美元。

昨天豐興業務會議拍板，廢鋼收購價維持平盤，鋼筋每公噸強漲300元、為長達八周來首見上漲，以反映原料走勢。新牌價為鋼筋每公噸1.59萬元，廢鋼7,600元，型鋼平盤2.33萬元。

上市鋼廠主管說，廢鋼是原料、小鋼胚是半成品，當原料與半成品價格都走揚，下製程的鋼筋行情欲小不易。

商情顯示，國際原料端行情走向偏多。唐山小鋼胚累計調漲最高至人民幣3,130元，為鋼胚出口報價提供堅實支撐；另亞洲鐵礦石與焦煤價格上漲，鐵礦交易價一度站上每公噸105美元，單月大漲逾12%。焦煤漲勢更顯強勁，短線漲幅達10%以上。

上市鋼廠主管指出，市場面臨成本壓力與供應緊張交錯，鋼價逐漸走向上坡道路。隨著海外廢鋼對台灣報盤日益稀少，而且價格趨漲，鋼廠很難再低價大量採購。這一狀況與唐山小鋼胚出口價格持續上調密切相關，小鋼胚每公噸CFR 460至470美元間，傳出俄羅斯小鋼胚短期退出報價市場，鋼廠無便宜進口胚材可依賴。