雷虎6月單月EPS 賺贏2024年一年

無人機需求熱轉，雷虎單月賺贏全年。雷虎科技（8033）昨（28）日公告6月自結數，6月單月稅後純益0.78億元、年增169%，每股純益0.51元，單月賺贏去年全年的0.5元。

雷虎科技表示，100%自製MIT的自殺型無人機FPV及相關零組件訂單，自第2季起陸續交貨，帶動公司無人載具及新產品出貨，也為第2季及未來營運挹注新成長動能。

雷虎表示，未來該公司除了積極擴充國際業務外，下一步不僅要投入國防部無人機500億元標案，還要爭取與台積電合作，打造半導體廠房無人機巡檢團隊。

國防部軍備局日前宣布將啟動近5萬架五款無人機標案，並訂今（29）日舉行甄說明會。雷虎科技評估不管甲、乙、丙、丁、戊型的無人機，雷虎均有能力且有意願爭取訂單，將待軍備局後續提供相關需求規格，再積極辦理。

雷虎科技目前正與中科院積極進行軍民合作，並與美國Auterion公司及法國軍工大廠Parrot簽署技術合作MOU，後續將全球先進AI、抗干擾、視覺導航等整體解決方案，整合至未來五款全系列無人載具，以期更強化國軍無人機不對稱作戰。

在無人機及相關零組件陸續出貨帶動下，雷虎科技6月營收連續二個月呈年月雙增走勢，並改寫歷史次高；累計上半年合併營收7.49億元、年增17.6%，創歷年同期新高。第1季稅後純益0.37億元、年增54.1%，每股稅後純益0.25元。

雷虎科技近幾年積極研發無人載具，全力爭取軍工訂單商機。

其中，自製的「海鯊號」攻擊型無人艇，剛參加中山科學研究院「快奇專案」測試，受到矚目；自殺型無人機及相關零組件，也自6月起正式出貨，為營運挹注新成長動能。