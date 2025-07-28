佳龍攻航太 業績喊衝
貴金屬材料與資源循環業者佳龍（9955）深化高科技供應鏈布局再邁步，透過策略合作，跨足航太零件高精密清洗，並已取得AS9100航太品質系統認證，法人預看好將為公司營收帶來新成長動能。
法人指出，佳龍積極拓展高毛利非貴金屬業務，儘管目前相關營收占比不高，但成長性看俏，預估相關業務今年可望年增八成，客戶驗證通過後，潛能巨大。
佳龍積極強化公司在高科技供應鏈地位，不僅持續深耕綠色金鹽（GPGC）以滿足半導體、光電、5G通訊及第三代半導體等產業需求，如今更進一步切入當紅的航太領域。
佳龍說明，該公司透過策略合作跨足航太零件高精密清洗，並取得AS9100航太品質系統認證，強化其在高科技供應鏈的關鍵地位，因航太零件對高精度與安全性有嚴格要求。
佳龍強調，為滿足高科技產業對高純度金屬材料需求，公司持續精進綠色金鹽製程，自動化生產達5N純度，服務半導體、光電、5G及第三代半導體。針對第三代半導體，更提供5N金原料與精密清洗至貴金屬回收的「全面解決方案」。
佳龍響應循環經濟，發展「城市礦源」及廢棄物資源化。透過先進回收與液態廢處理技術，回收珍貴資源，並與學術界合作，將電子廢棄物轉化為低碳環保再生材料，開發綠建材與建築材料，解決廢棄物去化問題。
新能源布局方面，佳龍擁有六座太陽能案場，總裝置容量1.7MW（百萬瓦），其中，蘇州廠區1MW案場預計7月完工，採用BRPV技術，展現綠色能源投入決心。
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