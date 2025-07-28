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匯損拖累 晶碩上半年獲利年減18%

中央社／ 台北28日電

隱形眼鏡廠晶碩今天公布上半年財報，受新台幣升值的匯率衝擊，營收新台幣32.2億元，年減4.2%，歸屬於母公司業主淨利8.02億元，年減18.4%，不過仍賺超過一個股本，每股盈餘（EPS）為10.29元，低於去年同期的12.62元。

晶碩向中央社記者表示，今年5月開始受到匯率影響，第2季營收年減近10%，毛利率也少了約4%；展望今年全年，預期將由新產品挹注業績成長，並可望受惠於高毛利的矽水膠產品帶動。此外，日本與歐洲市場的彩色隱形眼鏡銷售表現持續亮眼。

晶碩近期受邀參加投資論壇，晶碩指出，公司主要營收來自亞洲市場，包括日本和中國大陸，以日本市場營收占比較大，其次為台灣，再來是歐洲；由於應收貨款有高達8成為美元計價，今年第2季在新台幣升值影響下，下半年「沒辦法太樂觀」，但今年仍要力拚比去年成長。

晶碩表示，觀察整體市場，上半年中國大陸年中大檔期「618」拉貨動能不強，所以今年中國市場保守看待；台灣市場則有望小幅度成長，今年成長較大動能仍會來自日本和歐洲。

晶碩指出，目前正在越南蓋新廠，希望分散基地的地緣政治風險，預估明年下半年可開始量產。

晶碩 新台幣

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