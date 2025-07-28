晶碩財報／上半年EPS 10.29元 下半年拚毛利率守住50%

晶碩（6491）28日公告半年報，上半年營收32.2億元，年減4.26%，稅後純益8.02億元，年減18.5%，每股純益10.29元。晶碩表示，半年報較去年衰退，主要受到第2季台幣升值影響，使營收承壓並壓縮毛利率表現，展望下半年，隨著市場進入旺季，稼動率可望提升至九成以上，毛利率將以守住50%大關為目標。

晶碩第2季營收16.26億元，年減0.7%，單季毛利率51%，較去年同期下滑七個百分點，創下近期新低，單季稅後純益3.13億元，年減34.1%，單季每股純益4.02元，創下17季以來新低。晶碩表示，公司產品七成以美金計價，外幣計價比重達八成，內部估算，台幣每升值1%，毛利率會下滑0.45%。

展望下半年，晶碩表示，預估營收仍將呈現逐季成長，單季營收高峰仍會落在第4季，除了反映第4季為消費旺季，第4季矽水膠產品將放量出貨，亦可望助攻，不論與去年同期或是上季相比，矽水膠都會有雙位數成長。

在匯率的逆風下，晶碩全年營收力求持穩，與去年持平，但公司坦言，今年毛利率壓力較大，下半年以守穩50%關卡為目標，雖然中國大陸市場今年訂單下滑，但日本、歐洲客戶需求適時補上，有助補助大陸市場的訂單缺口。

針對日本客戶，晶碩有考慮將交易貨幣由美金改為日幣以減少匯率損失，不過，此部分與客戶的溝通仍在進行中。