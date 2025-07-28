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外資上週買超401億元 反手大砍台新金32萬張

中央社／ 台北28日電
台新金上週遭外資大砍逾32萬張。聯合報系資料照片
台新金上週遭外資大砍逾32萬張。聯合報系資料照片

台股上週高檔震盪，週五收在23364.38點，週跌18.75點或0.08%。根據證交所統計，上週外資在集中市場買超新台幣401億元，為連續第5週買超。

個股方面，上週外資買超前3名上市公司為中信金8萬5897張、鴻海8萬3917張和華航5萬3683張。

另外上週外資賣超前3名上市公司為台新金32萬2385張、永豐金4萬1636張，以及兆豐金3萬5223張。值得注意的是，台新金與新光金24日完成「新新併」，股價卻利多出盡，台新金上週遭外資大砍逾32萬張，外資賣超前3名也清一色為金融股。

另統計今年初至7月25日止，外資累計賣超金額為2139.52億元。外資總持有股票市值為34兆5380億元，占全體上市股票市值比重45.94%。

外資 台新金

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