科技維新 台塑四寶都動了

台塑集團啟動「科技維新」大計畫，在集團總裁王文淵帶領下，台塑四寶在今年股東會上都釋出積極轉型的新藍圖，以台塑（1301）、南亞（1303）最受矚目，都不約而同鎖定科技領域，尤其半導體與AI，都將有具體進程。

今年的股東會上，台塑為提高經營績效及轉型發展，宣布總投資金額585億元，其中包括半導體領域在內的三大創新事業投資額度也達285億元； 南亞也啟動226億元投資案，希望能帶動年營收增加逾425億元。

此外，台化近年來運用AI優化數據，台灣廠區數位孿生模擬工廠今年可以完成，今年起更將推動營運動態管理AI化，應用生成式AI，目標2030年完成後每年創造25億以上效益；台塑化更要投資千億元，將麥寮電廠由燃煤改為天然氣發電，預估2029年完工，以順利銜接台電2029年底電力採購合約生效時程。

台塑董事長郭文筆更在股東會上揭示，將啟動四個轉型、全球布局。轉型做法方面包括，一、新產品、新事業開發；二、能源轉型；三、數位轉型；四、全球投資布局。全球布局則包括台灣、大陸、美國等地有多個新廠與建置案。

台塑也積極參與半導體產業鏈布局，台塑液鹼已穩定供應半導體產業，作為廢水處理使用，接下來將進一步評估開發電子級的化學品及氣體。台塑勝高公司麥寮新建12吋矽晶圓廠，今年完工投產，可提高先進製程用銷售量，挹注該公司轉投資收益。