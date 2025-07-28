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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

亞德客前景 大摩看好

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

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摩根士丹利（大摩）證券於「自動化產業」報告中表示，就季節性表現而言，各市場表現分歧。針對中國大陸市場，維持處於溫和復甦狀態的看法，預期將受到更多政府刺激政策的支撐。台廠中，較看好亞德客-KY（1590），給予「優於大盤」的評等，而上銀估值則相對較高，評等「劣於大盤」。

大摩科技產業分析師楊泓極表示，近來各市場的自動化產業景氣表現分歧，如中國大陸自低基期回升，北美從近期高點回落，而歐洲在過去幾個月則維持在相對高檔水準。

楊泓極指出，亞德客-KY管理層維持2025年全年財測不變，主因預期大陸政府將推出更多刺激政策，加上透過新產品上市與在各行業中採取更具韌性的銷售策略，因此全年營收預期年增幅為低雙位數百分比，營業利潤率維持在約30%。

上銀方面，累計上半年合併營收117.64億元、年增0.6%。第2季營收低於預期，累計上半年營收同樣低於預期，上銀前景恐面臨挑戰，拖累下半年表現，其中包含關稅壓力、匯率逆風、2024年下半年基期較高等。

營收 上銀

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