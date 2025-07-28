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群創小金雞 睿生光電布局生醫有成

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

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群創集團養胖金雞，轉投資睿生光電（6861）強攻生醫相關領域，在新技術與產品布局有成，第2季營收衝上歷史新高，獲利同步可期，公司對後市樂觀，群創母以子貴，助攻業外表現。

展望2025年，睿生光電預期，研發創新與客戶合作的成果將持續發酵，並透過高價值產品線與新興市場開拓，進一步推動營收與獲利增長。

睿生光電的核心技術為X光感測器，並以成為「全球數位X光系統的眼睛」為目標。睿生光電看好醫療與工業檢測市場的長期成長潛力，並計劃結合自主研發與策略夥伴合作，將技術應用從TFT擴展至CMOS與紅外光感測器等領域，深化跨領域整合，提升產品競爭力與市場占有率，為未來數年成長奠定堅實基礎。

根據市調機構MarketsandMarkets Research資料，涵蓋獸醫、人醫、牙科、工業及安檢領域的X光感測器（X-Ray Detectors）市場規模在2022年為31億美元，預期2027年將達40億美元，年複合成長率達5.2%，為持續且穩定增長的市場。

睿生光電站在趨勢浪頭上，今年首季營收、獲利同步攀高，第2季乘勝追擊，單季合併營收5.51億元，季增2.6%，年增8%，刷新單季史上新高紀錄，並推升上半年合併營收衝上10.88億元，年增12.3%，創同期新高。睿生光電董事會將於明（29）日通過第2季財報。

光電 營收 感測器

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