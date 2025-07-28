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中鋼看後市 審慎樂觀

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

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全球粗鋼產量年減5.8%，加上鐵礦行情走高，供給減少、原料價揚，支撐鋼價表現強勁，中鋼（2002）樂見鋼鐵行情回暖，對後市審慎樂觀。

法人指出，國際鋼價跌深反彈，加上中國大陸雅魯藏布江超級水力發電工程啟動，將有效帶動用鋼需求。根據世界鋼鐵協會（worldsteel）最新統計，6月全球粗鋼產量僅約1.5億公噸，年減5.8%，並較5月下滑4.7%。

中鋼專家表示，這是自去年底以來粗鋼產量持續萎縮的最清晰訊號，其中，亞洲與大洋洲區域產出減少6.2%，歐盟下降8.2%，俄羅斯及其他獨立國協與烏克蘭合計下滑近9%，全球前70大鋼鐵生產國全面減產，顯示供應正逐步收縮，「對鋼市來說是相當正面的訊號」。

中鋼專家說，粗鋼供應收縮之際，鐵礦石價格也重回升勢，近一個月來都處於漲勢。

中鋼 鋼鐵 鋼價

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