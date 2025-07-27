航空三雄淘金衝刺北美線 營運增添新動能

「讓美國再次偉大（MAGA）」氛圍發酵，亞洲到北美商機浮現，華航（2610）、長榮航（2618）及星宇航空（2646）下半年北美線大進擊，搶攻東南亞轉機客商機；航空三雄認為，以現在市場變動，未來北美市場轉機客只會增加不會減少，北美線將成為航空業界含金量最高航線，加碼布局未來營運增添新動能。

根據航空業者統計，航空三雄北美航線載客人數已有65%為轉機旅客，顯示轉機需求龐大，航空三雄更是加碼布局北美線。長榮航10月3日起直飛美國達拉斯，是亞洲唯一德州雙航點業者；華航12月3日再開新航點鳳凰城，是亞洲第一家直飛這個城市業者；星宇航空2026年元月15日開航鳳凰城，將是「來回皆直飛」的亞洲業者。

長榮航空表示，客運市場瞄準亞洲轉機北美市場商機，擴大航網布局，10月3日起直飛美國達拉斯，成為唯一亞洲區航空公司營運德州雙航點業者，10月起長榮航空每周90班直飛北美九大航點，達拉斯預計每周初期三班，年底增加到每天一班，屆時北美航班數會衝到94班，最快明年元月有望衝百班。

華航最近宣布今年12月3日開航鳳凰城，成為亞洲第一家飛進這個城市的國際航空業者，致力串聯台灣與全球重要產業節點，主要是看好鳳凰城作為美國西南地區新興科技重鎮，商務人士日益增加，成為亞洲首家飛航的航空公司。

星宇航空布局北美航線轉機客未來成長動能，今年6月2日開闢桃園-安大略，總班次達到28班，美西航點已有四個城市，看好亞洲往北美商務需求全面增加，未來還會成長；星宇航空在新機隊加入優勢下，明年元月開航鳳凰城，成為「來回皆直飛」不中停業者。