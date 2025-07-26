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永豐金除權息交易日訂於8月21日 第4季將認列京城銀損益

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金（2890）除權息日期敲定，40.8萬股民注意！永豐金配發股利基準日定於8月27日每股現金0.91元、股票0.34元，除權息交易日訂於8月21日，最後過戶日為8月22日，隨後自8月23日至8月27日止辦理停止過戶。正式的除權息基準日則訂於8月27日，而股東可望於9月22日領取現金股利，屆時亦將同日完成股票股利的增資發放。

此外，永豐金合併京城銀股份轉換基準日10月1日，有關認列京城銀獲利規畫，永豐金將於第4季認列京城銀損益，而今年第1季至第3季的京城銀損益則列入永豐金的保留盈餘。

永豐金控今年配發現金股利新台幣0.91元，合計總額達115.44億元；另配發股票股利每股0.34元，總計43.13億元。兩者合計發放金額達158.57億元。該項股利配發案已經股東會決議通過，並同步公告基準日與相關除權息作業時程。

股利 永豐金控

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