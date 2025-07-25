興富發斥資14.5億買飯店

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

興富發（2542）昨（25）日公告，子公司元盛國際興業買下高雄苓雅區「麗尊酒店」，土地面積約509.1075坪，交易總金額14.5億元，換算土地單價約每坪284.8萬元，交易相對人為麗尊開發。

興富發副總經理暨發言人廖昭雄指出，該酒店為旅遊單位評鑑五星的酒店，目前會暫時經營本來的酒店，且近年集團朝向多角化經營，其他酒店也陸陸續續開幕中，因此此次購置的酒店短時間內仍會以本來「麗尊酒店」經營，未來會不會引進新的國際團隊尚未確定，但會審慎評估考慮。

興富發近年積極布局飯店、商辦等領域，目前手握共五筆飯店案，包括此次交易的高雄苓雅區「麗尊酒店」、2022年開幕的台南「雅樂軒飯店」，即將開幕營運的台中「Andaz安達仕酒店」，新北「興富發金山飯店」，以及高雄「Hyatt Regency凱悅飯店」等。

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