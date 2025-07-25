長興6月稅前獲利年增7%

長興（1717）昨（25）日公告自結6月稅前盈餘1.44億元，較上月增加84.9％，比去年同期增加7.6%，每股稅前盈餘0.12元；累計上半年稅前盈餘10.43億元，年減22.3%，每股稅前盈餘0.89元。

長興三大事業部門出貨穩定， 6月營收32.97億元，較上月微減1.9％；6月毛利率維持上月水準，但營收減少致費用率推升，6月營業利益1.37億元，較上月減少2.8％；新台幣升值幅度較上月稍有減緩，6月匯兌損失較上月縮減，稅前盈餘因而較上月增加84.9％至1.44億元。

即使面對美國關稅政策變動、新台幣匯率波動影響，長興仍力求維持營運穩定，第2季營收104.05億元，季增3.4％；營業利益5.31億元，季增18.6％；稅前盈餘4.98億元，季減8.5％。