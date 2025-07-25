中鋼連三虧 6月稅前淨損15.7億
中鋼（2002）昨（25）公布6月自結獲利數字，受量價雙跌影響，單月稅前淨損15.78億元，連續三個月虧損，累計上半年稅前淨損15.67億元。
中鋼指出，中國大陸將於西南地區進行大規模水壩建設，可望帶動需求，有助鋼市產銷平衡脫離谷底。
中鋼連三個月虧損，第2季較去年同期由盈轉虧，量價雙跌以外，礦業投資獲配股利較去年減少，拖累整體業外收入表現。
中鋼指出，美國近期連續通知各國關稅，市場不確定性逐步降低，終端需求可望緩步釋出，台灣內需則在AI及高效能運算等新興科技仍活絡下維持相對穩健，有助產業回溫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言