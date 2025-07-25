快訊

吳怡霈遭前經紀人「侵吞400萬」 犯罪手法曝光

「館長」陳之漢凱道致詞遭撒冥紙 警查出身分是網紅「吃屎哥」

長興自結6月稅前盈餘1.44億元 月增84.9％

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

長興（1717）25日公告自結6月份稅前盈餘1.44億元，較上月增加84.9％，比去年同期增加7.6%，每股稅前盈餘0.12元；累計上半年稅前盈餘10.43億元，年減22.3%，每股稅前盈餘0.89元。

長興三大事業部門出貨穩定， 6月營收32.97億元，較上月微減1.9％；6月毛利率維持上月水準，但營收減少致費用率推升，6月營業利益1.37億元，較上月減少2.8％；新台幣升值幅度較上月稍有減緩，6月匯兌損失較上月大幅縮減，稅前盈餘因而較上月增加84.9％，至1.44億元。

即使面對美國關稅政策變動、新台幣匯率波動影響，長興仍力求維持營運穩定，第2季營收104.05億元，季增3.4％；營業利益5.31億元，季增18.6％；第2季匯兌損失之故，稅前盈餘4.98億元，較上季略減8.5％。

長興近期公告庫藏股執行期間屆滿，為維護整體股東權益及兼顧市場機制，共買回6,020張，庫藏股執行率60.2％，平均每股買回價格25.12元，總金額1.51億元。出售長興光學材料（蘇州）股權已完成交割，處分利益約新台幣3.59億元，將於7月入帳。此外，真空壓模設備在全球IC載板產業市占率達95％的子公司長廣精機，已於7月21日送件申請上市。

營收 新台幣

延伸閱讀

昇貿早盤一度漲停 6月每股純益0.1元、總經理看旺下半年

中對美3大主要能源進口 6月幾清零 美：不希望與中脫鉤

資產活化+庫藏股 榮成漲停重返票面號召造紙股打前鋒

美7月PMI寫2025年新高 歐元區指數站上11個月高點

相關新聞

美國製造題材發威！大成鋼攜中鴻號召鋼鐵軍團 三戰季線告捷

台股25日「電」壓不足，由造紙、鋼鐵、塑膠、航運等傳產類股領軍撐盤。其中，鋼鐵大軍由副帥中鴻（2014）打前鋒，大成鋼（...

美食挺進美國 大拓點

85度C美國大拓點。母公司美食-KY（2723）昨（24）日公告，董事會已授權美國子公司以1,380萬美元（約新台幣約4...

正瀚新產品 將銷印尼

農業生技大廠正瀚（6534）昨（24）日發布全球首創新世代產品「內穩系統素」，與印尼經銷商PT MAJU MAKMUR ...

柏文加速展店 業績看增

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（24）日舉行法說會，該公司指出，自8月將啟動新一波擴張據點行動，全台總共新增六個...

大成 擴大兩岸餐飲事業

大成集團（1210）不斷擴大餐飲布局，預計今年勝博殿再開六家店，大陸則預計要增開四家店；另外進軍美食街「三總好食城」於昨...

八貫 第2季每股賺0.88元

八貫（1342）昨（24）日公布第2季財報，單季稅後純益0.69億元，年減逾49%，每股純益0.88元；累計上半年稅後純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。