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鈺齊第2季稅後純益3億元、年減26.3% EPS 1.5元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

鈺齊-KY（9802）25日公布第2季財報，單季稅後純益3億元，季增19.3%，年減26.3%，每股純益為1.5元；累計上半年稅後純益5.52億元，年減19.9%，每股純益2.76元。

鈺齊表示，綜觀第2季獲利表現，營業毛利9.68億元，季增38.45%，年增32.8%，毛利率18.5%；營業利益5.87億元，季增111.4%，年增58.5%；稅前盈餘4.23億元，季增32.1%，年減17.1%；稅後純益3億元，季增19.3%，年減26.3%，每股純益1.5元；其中，業外匯兌評價影響數為-0.75元 (絕大部分為未實現)。

累計上半年營業毛利16.67億元、營業利益8.65億元、稅前淨利7.44億元、稅後純益5.52億元，年減19.9%，每股純益2.76元。

鈺齊表示，集團一向以多樣品牌接單、多元生產基地、分散銷售地區為經營策略主軸，現有量產代工家數已逾50家，其中前三大占比大約五成，前十大占比逾八成，前二十大則逾九成，集團多品牌接單之營運策略主軸不變。

展望後市，鈺齊認為，美國進口關稅政策無疑是當前全球經濟版圖中最具不確定性的變數之一，其影響層面甚廣，也恐將對全球經濟秩序、供應鏈效率、通膨壓力、地緣政治穩定性，短期訂單波動度與飽和度，帶來若干影響與干擾，然基於永續發展與業務推展之需，集團依然維持正常產銷運作。

此外，經營團隊也將會持續密切注意國際情勢變化，在既有營運基礎之下，力求穩定殷實經營，妥善運用各種內外部資源，以迎接戶外運動休閒產業之中長期正向發展態勢，全力優質打造下一波營運成長動能。

鈺齊 每股純益

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