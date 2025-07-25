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美國製造題材發威！大成鋼攜中鴻號召鋼鐵軍團 三戰季線告捷

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
鋼鐵股示意圖。圖／AI生成
鋼鐵股示意圖。圖／AI生成

台股25日「電」壓不足，由造紙、鋼鐵、塑膠、航運等傳產類股領軍撐盤。其中，鋼鐵大軍由副帥中鴻（2014）打前鋒，大成鋼（2027）挾「美國製造」題材吸引人氣匯集，成交量擠進台股前5大、股價強漲逾半根停板，強勢號召燁興（2007）、新鋼（2032）、豐達科（3004）、海光（2038）等群起而上，加上主帥中鋼（2002）力穩盤上，拉抬鋼鐵類指三戰季線告捷，並成為盤面抗空主力之一。

儘管中鴻24日遭三大法人合計賣超2,703張，25日仍量增價揚，一度衝上17元，改寫兩個多月新高。中鴻8月內銷盤價維持平穩，公司指出，全球製造業景氣出現回溫，6月標普全球製造業PMI回升至50.3，美國Fed最新經濟報告亦顯示活動回暖，惟進口關稅上升仍對企業構成成本壓力。

供給面方面，大陸6月粗鋼日均產量降至年內低點277.3萬噸，官方亦啟動防範行業惡性競爭政策，並透過刺激內需、穩定房市等措施支撐需求。第2季大陸GDP年增5.2%，優於預期，顯示經濟韌性穩固，鋼市供需結構有望逐步改善。

而美對台關稅未明，大成鋼因具美國製造題材，吸引多頭搶進，近午成交量已暴衝至7.6萬張以上，股價一度攀上38.25元。

大成鋼受惠產品報價提升，2025年Q1毛利率達22.7%、EPS為0.6元，略優市場預期。法人指出，美國鋼鋁關稅從25%升至50%，帶動產品報價走揚，國內外鋁價溢價差擴大，有助毛利持續提升。法人預估，隨著客戶庫存回補及製造業回流，美製鋼鋁需求可望延續，今年大成鋼鋁捲與不銹鋼出貨年增將達13%與17%。

整體而言，全球貿易環境變化與大陸政策支撐，正為鋼市注入新動能，鋼鐵族群成為近期盤面主流亮點。

美國 鋼鐵 大成鋼

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