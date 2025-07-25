八貫 第2季每股賺0.88元
八貫（1342）昨（24）日公布第2季財報，單季稅後純益0.69億元，年減逾49%，每股純益0.88元；累計上半年稅後純益2.1億元，年減19.9%，每股純益為2.67元。
展望下半年，八貫指出，戶外產品線有機會迎來需求明顯成長，在美國關稅逐步底定的預期下，訂單能見度逐漸明朗化。
八貫表示，第2季獲利衰退，主要受美國對等關稅不確定性，與新台幣升值匯率波動，影響該公司客戶訂單與營收規模。而第2季醫療及航太救生等高毛利產品出貨比重提升，減緩新台幣升值對毛利率所造成衝擊。
依公司公布數據，第2季營收年增13.9%，惟受制台幣升值，獲利趨緩走跌；第2季毛利率從首季29%下滑至26%，營業利益1.25億元，年減12.4%，加上匯兌損失0.62億元，稅後純益0.69億元，年減49.7%，EPS0.88元。上半年稅後純益2.1億元，年減19.9%，EPS2.67元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言