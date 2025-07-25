八貫 第2季每股賺0.88元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

八貫（1342）昨（24）日公布第2季財報，單季稅後純益0.69億元，年減逾49%，每股純益0.88元；累計上半年稅後純益2.1億元，年減19.9%，每股純益為2.67元。

展望下半年，八貫指出，戶外產品線有機會迎來需求明顯成長，在美國關稅逐步底定的預期下，訂單能見度逐漸明朗化。

八貫表示，第2季獲利衰退，主要受美國對等關稅不確定性，與新台幣升值匯率波動，影響該公司客戶訂單與營收規模。而第2季醫療及航太救生等高毛利產品出貨比重提升，減緩新台幣升值對毛利率所造成衝擊。

依公司公布數據，第2季營收年增13.9%，惟受制台幣升值，獲利趨緩走跌；第2季毛利率從首季29%下滑至26%，營業利益1.25億元，年減12.4%，加上匯兌損失0.62億元，稅後純益0.69億元，年減49.7%，EPS0.88元。上半年稅後純益2.1億元，年減19.9%，EPS2.67元。

美國 台幣升值

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