大成 擴大兩岸餐飲事業

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

大成集團（1210）不斷擴大餐飲布局，預計今年勝博殿再開六家店，大陸則預計要增開四家店；另外進軍美食街「三總好食城」於昨日開幕，有望帶動大成餐飲年營收突破40億元。

大成集團是國內最大的農畜食品供應大廠，持續朝著一條龍方向前進，集團旗下好食城於國防醫學院三軍總醫院斥資超過1.2億元，打造三總好食城商店街，昨（24）日正式開幕，為集團餐飲布局添新動能。

大成2024年全年營收1,027.49億元，稅後純益35.29億元，每股純益4.21元。首季合併營收為254.6億元，年增0.8%，稅後純益達8.8億元，年增4%，每股純益1.05元。

好食城董事長韓家寅表示，大成在1999年就經營三軍總醫院商店街，是全台灣第一個統包規劃的醫院商場，全新的三總好食城共進駐32家品牌門市。

餐飲 營收

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