柏文加速展店 業績看增
本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（24）日舉行法說會，該公司指出，自8月將啟動新一波擴張據點行動，全台總共新增六個廠館，截至今年為止，廠館數達86個，可為營運進一步加持。
柏文表示，依據教育部體育署委託世新大學執行的「民國113年運動現況調查」資料顯示，民眾運動人口比例從112年82.6%提高至113年82.9%，民眾每次運動強度比例亦從112年48.4%提高至113年49.4%，顯示民眾愈來愈重視身體健康與運動成效，健身市場長期成長明確。
單以現況來看，台灣地區（不含金門縣、連江縣）人口數約為2,324萬人，以滲透率6.35%估算，潛在健身人口數達147萬人，健身人口潛在健身房市場規模為378處（會員人數規模3,000人以上），而目前健身工廠據點數為80家，主要競爭對手世界健身的據點數為138家，顯示未來甚具發展空間。
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