正瀚新產品 將銷印尼
農業生技大廠正瀚（6534）昨（24）日發布全球首創新世代產品「內穩系統素」，與印尼經銷商PT MAJU MAKMUR UTOMO（簡稱M2U）簽署年度4,200萬美元（約新台幣12億元）的經銷合約，預計8月起開始貢獻營收。
正瀚表示，印尼是超過2億人口的農業大國，糧食增產達到自給自足是其政府的重要政策目標，農業升級及環境永續的轉型需求殷切。面對日益嚴峻的全球暖化造成氣候波動與病蟲害威脅多重挑戰，內穩系統素產品可協助印尼農民，在不增加肥料或農業資材的前提下，增加作物產量及品質。
正瀚董事長吳正邦表示，M2U公司主要經銷農業用藥、肥料、種子等產品，從種植到病蟲害防治的完整供應鏈，提供一站式農業資材，產品與技術廣泛應用於爪哇、蘇拉威西、蘇門答臘等主要農業區域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言