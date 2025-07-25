正瀚新產品 將銷印尼

農業生技大廠正瀚（6534）昨（24）日發布全球首創新世代產品「內穩系統素」，與印尼經銷商PT MAJU MAKMUR UTOMO（簡稱M2U）簽署年度4,200萬美元（約新台幣12億元）的經銷合約，預計8月起開始貢獻營收。

正瀚表示，印尼是超過2億人口的農業大國，糧食增產達到自給自足是其政府的重要政策目標，農業升級及環境永續的轉型需求殷切。面對日益嚴峻的全球暖化造成氣候波動與病蟲害威脅多重挑戰，內穩系統素產品可協助印尼農民，在不增加肥料或農業資材的前提下，增加作物產量及品質。

正瀚董事長吳正邦表示，M2U公司主要經銷農業用藥、肥料、種子等產品，從種植到病蟲害防治的完整供應鏈，提供一站式農業資材，產品與技術廣泛應用於爪哇、蘇拉威西、蘇門答臘等主要農業區域。