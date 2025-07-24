脫離盤整！聯嘉連兩日大漲逾17% 特斯拉概念+投控轉型點火

聯嘉（6288）24日股價表現強勁，終場以22.45元作收，漲幅達7.16%，成交量放大至7,133張。在23日亮燈漲停後，聯嘉股價連兩日合計大漲逾17%，強勢脫離近期盤整區間。

此波漲勢除受市場對電動車產業預期外，業界指出，關鍵在於聯嘉身為特斯拉Model 3、Model Y與Cyber truck的LED車燈模組供應商，與特斯拉合作緊密。

儘管特斯拉第2季財報營收下滑，馬斯克亦示警未來艱難，但法人指出，市場仍關注其AI、機器人與自駕技術的未來布局，間接帶動聯嘉買氣。

聯嘉表示，墨西哥新廠預計2026年第3季出貨，直接供應當地Tier1車燈廠，產品不回銷美國，此舉可有效規避關稅衝擊。同時，聯嘉計畫切入馬斯克提及的機器人與自駕車領域，期望成為硬體系統供應商，以應對市場變化。

業界認為，聯嘉自身營運題材亦是推升股價的關鍵因素。公司預計於8月15日透過股份轉換方式，新設「聯嘉光電投資控股（3717）股份有限公司」並辦理上市，屆時聯嘉光電將成為其百分之百持股子公司。

聯嘉表示，此舉旨在建立更具彈性的集團控股平台，以推動多元事業體發展，並提升整體資源整合效率與企業價值。

法人分析，聯嘉作為全球前三大LED號誌燈供應商，正積極布局AI、MiniLED及海外新廠業務拓展。儘管近期營收面臨壓力，市場焦點仍集中於其組織轉型所帶來的成長動能，以及電動車產業的長期發展趨勢，整體而言，法人對聯嘉後市展望保持樂觀看法。