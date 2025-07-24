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群創8月1日召開下半年線上法說會 將報告第2季營運成果

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創24日公告，繼7月31日召開董事會將通過今年第2季財報，並將於8月1日舉辦2025年下半年線上法說會，報告114年第2季公司營運成果及未來營運展望。本報系資料庫
群創24日公告，繼7月31日召開董事會將通過今年第2季財報，並將於8月1日舉辦2025年下半年線上法說會，報告114年第2季公司營運成果及未來營運展望。本報系資料庫

群創（3481）24日公告，繼7月31日召開董事會將通過今年第2季財報，並將於8月1日舉辦2025年下半年線上法說會，報告114年第2季公司營運成果及未來營運展望。

群創6月合併營收185.11億元，月減1.1%，年減1.2%。第2季合併營收562.31億元，季增0.5%，年減1.1%。累計今年上半年合併營收1,121.64億元，年增4.5%。

群創日前董事會決議，通過子公司CarUX與全球性投資機構EQT簽訂正式協議，將以股權價值1,636億日圓（約合新台幣337億元）收購日商Pioneer Corporation的100%股權。CarUX估計今年底有機會完成收購程序，以CarUX去年營收500億元，加計Pioneer的年營收規模（2024年營收為2,415億日圓，將近新台幣500億元），完成併購的CarUX年營收可望上看千億元。

營收 群創 新台幣

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