材料 5月每股賺0.53元

材料-KY（4763）公布自結財務數字；5月營收12.32億元，年增21%，自結稅前盈餘6.04億元，年減2%；稅後純益5.21億元，年減3%，每股純益（EPS）為0.53元。

材料-KY股票分割前第1季EPS為20.53元，股票一拆十後，EPS為2.05元。

材料-KY表示，今年前六個月累計營收80.14億元，年增約18%，主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，暨絲束與長絲（森綾）新產能擴增完成挹注等因素。

展望2025年，由於加熱不燃燒菸市場成長及美國新關稅政策變化等因素，絲束與長絲（森綾）可望持續受惠；另外，材料-KY也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持公司成長。

目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲（森綾）及醋片新產能相繼擴增完成之下，樂觀看待營運動能維持。

產能規劃方面，材料-KY表示，已順利完成擴增絲束產能；其次，將逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能。