聽新聞
0:00 / 0:00

材料 5月每股賺0.53元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

材料-KY（4763）公布自結財務數字；5月營收12.32億元，年增21%，自結稅前盈餘6.04億元，年減2%；稅後純益5.21億元，年減3%，每股純益（EPS）為0.53元。

材料-KY股票分割前第1季EPS為20.53元，股票一拆十後，EPS為2.05元。

材料-KY表示，今年前六個月累計營收80.14億元，年增約18%，主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，暨絲束與長絲（森綾）新產能擴增完成挹注等因素。

展望2025年，由於加熱不燃燒菸市場成長及美國新關稅政策變化等因素，絲束與長絲（森綾）可望持續受惠；另外，材料-KY也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持公司成長。

目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲（森綾）及醋片新產能相繼擴增完成之下，樂觀看待營運動能維持。

產能規劃方面，材料-KY表示，已順利完成擴增絲束產能；其次，將逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能。

EPS 股票分割

延伸閱讀

美國關稅政策讓數千輛汽車堆積歐洲港口 情況恐持續惡化

福邦證2025年上半年EPS 0.032元

彬台 6月EPS 0.2元

台積電、鴻海 認購亮眼

相關新聞

統一攻夜經濟 照亮營運

統一大搶「夜經濟」，不熄燈商場回歸。統一（1216）集團旗下DREAM PLAZA將於明（25）日開幕，打出「夜經濟」王...

威致上調廢鋼價 鋼筋看漲

威致鋼鐵（2028）昨（23）日宣布，今起廢鋼每公噸價格上調200元，有望激勵鋼筋價格走揚，對近期相對低迷的市場注入新動...

長榮航減碳 與台塑化簽MOU

長榮航（2618）昨（23）日宣布已完成與台塑石化公司簽署合作備忘錄（MOU），鎖定自2026年起五年內超過2萬噸永續航...

材料 5月每股賺0.53元

材料-KY（4763）公布自結財務數字；5月營收12.32億元，年增21%，自結稅前盈餘6.04億元，年減2%；稅後純益...

光聖遭列注意股、投信仍加碼買超 6月每股純益1.81元

光通訊大廠光聖（6442）近日因起伏較大，遭主管機關列為注意股票。事實上，光聖近年大吃矽光子利多，帶動其股價持續飆升，而...

復盛應用獲利 今年保守看待

高爾夫代工龍頭復盛應用（6670）目前進入出貨淡季，但在品牌拉貨需求可期下，加上併購手工具廠伯鑫效益發酵，法人看好，復盛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。