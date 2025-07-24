長榮航減碳 與台塑化簽MOU

長榮航（2618）昨（23）日宣布已完成與台塑石化公司簽署合作備忘錄（MOU），鎖定自2026年起五年內超過2萬噸永續航空燃油（SAF）的供應能量。

航空業啟動減碳大作戰，華航、長榮航同步啟動兩大策略，首先購置新機，其次大量採購SAF，華航、長榮航相繼宣布跟台塑石化攜手合作增加SAF採購量，宣示在2050年要達到淨零。

華航表示，預計今年添加2%SAF，2030年提升到5%，待未來SAF產量擴大，將在2040年與2050年增加到40%與65%。

長榮航空孫嘉明總經理表示，永續航空燃油相較傳統航空燃油可平均減少約80%碳排放，預期可帶來至少50,000噸的減碳效益，此次簽署合作備忘錄不僅奠定雙方深化永續燃料的開發與使用的基礎，更為台灣航空產業開啟永續發展新篇章。

永續發展不僅是企業責任，更是航空產業未來的核心競爭力。透過使用永續航空燃油、減少機上一次性塑膠用品以及與價值鏈夥伴合作推動綠運輸計畫，逐步達成長榮航空對環境保護與社會責任的承諾。

台塑石化總經理林克彥表示，台塑石化面對全球氣候變遷與碳中和壓力，積極投入永續航空燃油的研發與量產技術，採用與現有航空燃油共煉製程技術，不僅減少碳排放，還能與既有的油品相容使用，大幅降低轉型門檻，此舉可為航空公司帶來具有競爭力的低碳選擇。