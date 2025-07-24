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威致上調廢鋼價 鋼筋看漲

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

威致鋼鐵（2028）昨（23）日宣布，今起廢鋼每公噸價格上調200元，有望激勵鋼筋價格走揚，對近期相對低迷的市場注入新動能。

由於威致日前因設備更新準備暫停煉鋼產線，因此原計劃壓低採購價，如今改變策略，顯示市場供需以及原料行情發生了變化，可能預告後續鋼價將有反彈契機。

上市鋼廠主管表示，鋼筋市場近期有明顯變化。受到中南部主力鋼廠實施接單限量影響，對盤商開放的接單量相較於上周呈現大幅縮水，近幾個交易日傳出中南部鋼廠對盤商接單總量超過16萬公噸，隨著回到接單保守，有三家鋼廠甚至全面暫停接單，市場供應出現收縮。

鋼筋價格雖處於低檔，但鋼廠對營建業直用戶開始調漲報價並減量供應，中部主力鋼廠對直用戶報價調高，以「價漲量減」策略因應成本壓力，營建業詢單熱度明顯升溫，加上鋼筋低價庫存已見底，可能醞釀一波補貨需求潮。

壓力 鋼價 營建業

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